Директор компании недодал в ставропольскую казну 31 миллион рублей

13 Сент. 12:27 2018-09-13T13:27:37+03:00

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В Ставрополе завели уголовное дело против директора коммерческой организации. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в управлении Следственного комитета России по краю.

Следствию стало известно, что руководитель местной компании давал неверные данные в налоговые декларации. За 2014-2015 года накопилась разница в 31 миллиона рублей. Следствие считает, что действия директора предумышленны.

Против начальника организации завели уголовное дело, сейчас следствие проводит проверки, чтобы подтвердить показания. Чтобы возместить денежный ущерб, после вынесения приговора судебные приставы изымут у подозреваемого имущество.