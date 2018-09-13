В Ессентуках воры украли из новостроек котлов на 700 тысяч рублей
Полиция города Ессентуки поймали воров, которые проникали на территорию строящихся домови квартир,и воровали оттуда газовые котлы. В общей сложности им удалось вынести 33 котла и 18 секционных радиаторов.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД, причинённый ущерб оценивается более чем в 700 тысяч рублей. Полицейские задержали воришек прямо во время погрузки 11 котлов. Граждан немедленно доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.
Отмечается, что злоумышленники ранее уже были судимы. По результатам обысков в домах задержанных была найдена часть украденного оборудования. Остальное им удалось продать.
Против воров возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Также оперативники устанавливают причастность подозреваемых к другим похожим преступлениям.
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