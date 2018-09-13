Ставропольца осудят за поджог машины бывшей жены

13 Сент. 14:12 2018-09-13T16:21:36+03:00

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На Ставрополье мужчина поджег машину бывшей жены. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали в краевом управлении МВД России.

В Александровском районе мужчина поругался с бывшей женой. В порыве ярости он поджег автомобиль, пламя полностью спалило машину и поплавило пару пластиковых окон. Общая сумма ущерба оценивается в 60 тысяч рублей.

На месте обнаружили зажигалку с отпечатками пальцев и обувной след. Виновного быстро задержали, в отделении он сознался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело.