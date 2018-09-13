Ставропольца осудят за поджог машины бывшей жены
Подсудимый нанес экс-супруге ущерб в 60 тысяч рублей
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На Ставрополье мужчина поджег машину бывшей жены. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали в краевом управлении МВД России.
В Александровском районе мужчина поругался с бывшей женой. В порыве ярости он поджег автомобиль, пламя полностью спалило машину и поплавило пару пластиковых окон. Общая сумма ущерба оценивается в 60 тысяч рублей.
На месте обнаружили зажигалку с отпечатками пальцев и обувной след. Виновного быстро задержали, в отделении он сознался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело.
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