В Невинномысске хотят потратить почти 2 млрд на новый путепровод

13 Сент. 15:23 2018-09-13T15:25:58+03:00

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В городе Невинномысске Ставропольского края обсуждают план строительства путепровода через железную дорогу с участками автодорожных подходов от улиц Степная и Партизанская. Дорога будет четырехполосная с тротуарами для пешеходов по обе стороны движения. Ширина будущего путепровода - 23 метра, длина - 0,3 км. Стоимость объекта оценили в 1,8 млрд рублей.

Проект путепровода

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города Невинномысск, деньги уже выделили.

- Финансовые средства поступили из федеральной и краевой казны по системе "Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности", - отметили в ведомстве. - На этот год для начала работ по возведению новой дороги, как уже было сказано выше, выделено 408 миллионов рублей, на 2019 год предусмотрено 717 миллионов рублей, на 2020 год – 576 миллионов рублей.