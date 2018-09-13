2018-09-13T16:03:13+03:00
Происшествия

Ставропольские следователи ищут автора видео, на котором водители дают взятки гаишникам

Против него и сотрудников ДПС может быть возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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Следственный комитет начал проверку по факту появления видеоролика, на котором зафиксировано, как инспекторы ДПС на посту Георгиевск-Новопавловск в Кировском районе предположительно получают деньги от водителей.

- По указанному факту проводится процессуальная проверка, основанием которой послужили материалы, поступившие из полции задолго еще до публикации ролика в Интернете, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прес-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Все обстоятельства сейчас тщательно проверяются следователями, по результатам чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Одновременно следствие проверят сообщение о преступлении по факту вымогательства двух миллионов рублей автором ролика у сотрудников ДПС за неразмещение этого материала в сети Интернет.

Следователи обещают дать уголовно-правовую оценку как действиям сотрудников ДПС, так и автора видео.

- По указанным фактам полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в МВД Ставрополья. - Кроме того, материалы направлены в органы следственного комитета для принятия процессуального решения.

Видео взяток, которые берут сотрудники ДПС на Ставрополье.

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