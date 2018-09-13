В Ставропольском крае частник намолотил и по-тихому сбыл муки на 17 миллионов

13 Сент. 16:01 2018-09-13T16:01:09+03:00

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В Ставропольском крае поймали на незаконном производстве и торговле мукой и отрубями бизнесмена. Компания "Золотой колос" с марта 2017 года по февраль 2018-го заработала 17,7 млн рублей. У нее нет лицензии и находится она на территории мельничного комплекса в селе Левокумское.

- Продукция, которая впоследствии реализовывалась, производилась при эксплуатации взрывопожароопасного объекта 3 класса опасности, - отметили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прокуратуре СК.

Директору за "подпольную" продажу теперь грозит суровое наказание.

- Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Левокумский районный суд, - добавили в ведомстве.