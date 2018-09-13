Ставрополькие полицейские пошли под суд за попытку спасти родственника от штрафа

13 Сент. 17:24 2018-09-13T17:37:24+03:00

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На Ставрополье полицейские превысили должностные полномочия, чтобы спасти родственника от административного протокола.

Судом установлено, что чиновники администрации Буденновского района проводили рейд по пресечению стихийной торговли. Была выявлена незаконная деятельность местного жителя Хачатурова, нелегально торговавшего фруктами и овощами.

Проверяющие потребовали от него показать паспорт. Тот отказался. Тогда проверяющие обратились к сопровождавшему их полицейскому Погосову, чтобы тот вызвал наряд полиции для установления личности торговца.

Но Погосов вызвал к себе подчинённого Хачатурова (так как нарушитель являлся его родственником) для того, чтобы тот выехал на место и потребовал от проверяющих не составлять протокол.

Теперь Погосову назначено наказание в 3 года условно. А Хачатуров наказан лишением свободы сроком на 2 года, также условно.