Женщину из Чечни, которая в тайне родила внебрачного ребенка и подарила его, будут судить

13 Сент. 18:00 2018-09-13T18:00:09+03:00

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В Кабардино-Балкарии уроженка Чечни 42 лет заключила сделку о дарении своего ребенка местной жительнице, чтобы скрыть от родственников факт его рождения. Младенца она отдала еще в 2016 году, но под суд за это пойдет только сейчас.

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прокуратуре КБР, женщина объяснила свой поступок тем, что не состоит в браке. Ее уже заключили под стражу.

- По результатам расследования, матери ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье "торговля людьми" по признакам: иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, - добавили в ведомстве. - Обвиняемая свою вину признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Урванский районный суд.