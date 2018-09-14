В Пятигорске осуждены сотрудники ППС, отобравшие компьютер у блогера
Пятигорский городской суд вынес приговор двум сотрудникам ППС, которые применили силу к местному блогеру.
- Один из полицейских признан виновным по статье 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ и ему назначено лишение свободы сроком на четыре года с испытательным сроком три года, второй - по статье 286 УК РФ. Ему назначено лишение свободы сроком на три года с испытательным сроком на два года и шесть месяцев, - сказал представитель суда.
Помимо этого, оба уволены со службы и лишены права занимать должности на государственной службе в ближайшие два года.
По уточненной информации, весной 2016 года 22-летний житель Пятигорска - блогер Марсель Дандамаев, на улице предложил полицейским принять меры в отношении водителей, нарушавших, по его мнению, ПДД. В ответ на это стражи порядка, применив силу, забрали планшетный компьютер, на который он записывал весь разговор, и удалили с носителя данную видеозапись.
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