Ставропольский застройщик обманул своих клиентов на 45 млн рублей

14 Сент. 09:52 2018-09-14T09:52:29+03:00

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На Ставрополье окончено расследование уголовного дела жителя Ставрополя по факту совершения 26 эпизодов мошеннических действий.

- С 2014 года директор организации по поставке стройматериалов, убеждал граждан, что является подрядчиком одной из строительных компаний и имеет возможность продажи квартир в строящихся домах по заниженной стоимости, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ГУ МВД края. - Потерпевшие соглашались и передавали злоумышленнику машины, объекты недвижимости, а также деньги в счет оплаты строящихся квартир.

В общей сложности 26 потерпевших за три года передали аферисту имущество и денежные средства на 45 миллионов рублей.

Взятых на себя обязательств по передаче недвижимости в собственность потерпевшим мужчина не выполнил, после чего граждане обратились в полицию.