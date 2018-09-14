НАК подтвердил ликвидацию террориста в Дагестане
Информационный центр Национального антитеррористического комитета потвердил уничтожение в Дагестане опасного террориста.
- Вчера в рамках КТО на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Республики Дагестан в 22.20 полицейские остановить для досмотра автомобиль, - уточнили в НАК. Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответным огнем он был убит.
На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ террориста. Личность бандита предварительно установлена - это местный житель, причастный к многочисленным преступлениям против сотрудников полиции.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»