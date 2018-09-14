НАК подтвердил ликвидацию террориста в Дагестане

14 Сент. 10:11 2018-09-14T10:11:39+03:00

Бандит был убит при попытке напасть на полицейских

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Информационный центр Национального антитеррористического комитета потвердил уничтожение в Дагестане опасного террориста.

- Вчера в рамках КТО на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Республики Дагестан в 22.20 полицейские остановить для досмотра автомобиль, - уточнили в НАК. Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответным огнем он был убит.

На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ террориста. Личность бандита предварительно установлена - это местный житель, причастный к многочисленным преступлениям против сотрудников полиции.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Возбуждено уголовное дело.