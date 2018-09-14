Пожилой житель Ингушетии случайно застрелил сына

14 Сент. 10:48 2018-09-14T12:37:18+03:00

За трагическую неосторожность его посадят в тюрьму

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В Ингушетии осудили 65-летнего местного жителя за убийство по не осторожности.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по республике, мужчина застрелил своего сына из-за неумелого обращения с оружием.

- Следствием и судом установлено, что осужденный у себя дома по улице Херсонская города Малгобек, в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в своего 28-летнего сына. Тот от ранения скончался в больнице, - сообщили сотрудники ведомства.

Решением суда пожилого мужчину посадят на 1 год и 6 месяцев.