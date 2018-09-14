В Махачкале поезд насмерть сбил девушку
Трагедия произошла накануне в Махачкале на пересечении проспектов Гамидова и Гамзатова. Здесь поезд сбил шедшую через пути девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Погибшая накануне девушка, как отмечают правоохранители, при приближении поезда заблаговременно отошла в сторону. Однако, не рассчитала расстояние от рельсов. Проходивший состав протащил ее за собой и отбросил на столб, в результате чего пострадавшая скончалась на месте. Помочь ей медики уже не смогли.
Сейчас выясняются подробности трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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