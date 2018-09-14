В Дагестане казначей похитил у судебных приставов полмиллиона рублей

14 Сент. 12:50 2018-09-14T12:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело возбудили против ведущего специалиста–эксперта отдела Управления федерального казначейства по Дагестану в Хунзахском районе республики .

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. По версии следствия, 30 декабря 2016 года сотрудник казначейства составил подложные заявки на кассовый расход с заведомо ложными сведениями.

На их основании перечислил около 560 тысяч рублей со счета судебных приставов на банковскую карту местного жителя. Тот деньги обналичил деньги и забрал себе. Расследование данного уголовного дела продолжается.