В Дагестане казначей похитил у судебных приставов полмиллиона рублей
Уголовное дело возбудили против ведущего специалиста–эксперта отдела Управления федерального казначейства по Дагестану в Хунзахском районе республики .
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. По версии следствия, 30 декабря 2016 года сотрудник казначейства составил подложные заявки на кассовый расход с заведомо ложными сведениями.
На их основании перечислил около 560 тысяч рублей со счета судебных приставов на банковскую карту местного жителя. Тот деньги обналичил деньги и забрал себе. Расследование данного уголовного дела продолжается.
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