2018-09-14T14:34:35+03:00
Происшествия

В Чечне мужчина зарезал 7-летнего мальчика в отместку его отцу

Он два раза ударил его ножом в грудь
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

В Чечне местного жителя обвиняют в убийстве 7-летнего мальчика. Мотивом преступления правоохранители называют личную неприязнь преступника к отцу ребенка.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в августе этого года в селе Беной-Ведено. Местный житель не менее двух раз ударил мальчика ножом в область грудной клетки. От ранения ребенок скончался.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят правоохранители. - По уголовному делу проводятся следственные действия. Результаты его расследования находятся на личном контроле прокурора республики.

Отмечается, что семья ребенка не состоит на учете и характеризуется положительно. Родители также не привлекались к какой-либо ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм