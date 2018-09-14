В Чечне мужчина зарезал 7-летнего мальчика в отместку его отцу
В Чечне местного жителя обвиняют в убийстве 7-летнего мальчика. Мотивом преступления правоохранители называют личную неприязнь преступника к отцу ребенка.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в августе этого года в селе Беной-Ведено. Местный житель не менее двух раз ударил мальчика ножом в область грудной клетки. От ранения ребенок скончался.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят правоохранители. - По уголовному делу проводятся следственные действия. Результаты его расследования находятся на личном контроле прокурора республики.
Отмечается, что семья ребенка не состоит на учете и характеризуется положительно. Родители также не привлекались к какой-либо ответственности.