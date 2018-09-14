В Чечне мужчина зарезал 7-летнего мальчика в отместку его отцу

14 Сент. 14:22 2018-09-14T14:34:35+03:00

Он два раза ударил его ножом в грудь

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В Чечне местного жителя обвиняют в убийстве 7-летнего мальчика. Мотивом преступления правоохранители называют личную неприязнь преступника к отцу ребенка.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в августе этого года в селе Беной-Ведено. Местный житель не менее двух раз ударил мальчика ножом в область грудной клетки. От ранения ребенок скончался.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят правоохранители. - По уголовному делу проводятся следственные действия. Результаты его расследования находятся на личном контроле прокурора республики.

Отмечается, что семья ребенка не состоит на учете и характеризуется положительно. Родители также не привлекались к какой-либо ответственности.