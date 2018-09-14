2018-09-14T15:02:42+03:00
Происшествия

Ставропольцы погибли под колесами "Приоры", пытаясь помочь сбитому быку

Несчастный случай произошел вчера поздним вечером
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ДТПФото с места ДТП
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Вчера поздним вечером в Левокумском районе на Ставрополье "Приора" насмерть сбила двух мужчин.

В ДТП погибли водитель и пассажир грузовой "Газели". Несколькими минутами ранее они сбили быка и пытались помочь животному прямо на дороге. Водитель "Лады" в потемках никого не увидел и на полной скорости влетел в них.

Спасателей на место ЧП вызвали очевидцы.

- Мы выехали на место аварии вместе со спасателями из села Левокумского, и, пока они занимались оказанием помощи пострадавшим, мы отключили аккумулятор в "Ладе" и газобаллонное оборудование на "ГАЗели". Затем вместе с сотрудниками ДПС мы осуществили дежурство на месте аварии, - рассказал "КП" начальник пожарной части № 128 ПАСС СК села Урожайного Левокумского района Андрей Цепляев.

В результате столкновения 21-летний парень от полученных травм погиб сразу, а его 31-летний приятель – в реанимации.

Водителя "Приоры" забрали в больницу с подозрением на сердечный приступ.

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