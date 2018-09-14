На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

14 Сент. 15:23 2018-09-14T15:24:59+03:00

В ближайшие часы в крае ожидаются ливни с грозой

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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщают о скором ухудшении погоды.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра, в 17 - 20 часов и до конца суток, а также 15 и 16 сентября местами по краю ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с, - передает МЧС.

В связи с этим, сотрудники аварийной службы предупреждают о возможном возникновении ЧС. Таких как: подтоплением низинных районов Ставрополья, нарушеним в работе транспорта и дренажных систем, увеличение числа ДТП, повреждение кровли, линий связи и ЛЭП, рекламных щитов, деревьев и прочих.