Рашид Темрезов принял участие во встрече Александра Матовникова с депутатами Госдумы РФ от СКФО

14 Сент. 17:10 2018-09-14T17:10:07+03:00

Ольга Тимофеева и Рашид Темрезов на встрече в Госдуме РФ.

Полпред обменялся с депутатами мнениями о дальнейшей совместной работе по вопросам развития российских территорий

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Сегодня в Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие во встрече полномочного представителя Президента России Александра Матовникова с депутатами Госдумы РФ от регионов СКФО, большинство которых - представители партии «Единая Россия». Также на встрече присутствовали члены других думских фракций.

Александр Анатольевич подчеркнул важность созидательной позиции депутатов округа, независимо от их партийной принадлежности.

От имени коллег - руководителей субъектов СКФО - глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил депутатов за совместную работу по улучшению социально-экономического развития округа, за важные законодательные инициативы, которые были внесены депутатами - представителями различных партийных фракций.

- Уверен, сегодняшняя встреча в Госдуме России, инициированная полномочным представителем Президента России в СКФО Александром Матовниковым, сделает нашу совместную деятельность еще более эффективной на благо не только жителей округа, но и страны, в целом, - написал по итогам встречи в своем Instagram Рашид Темрезов.