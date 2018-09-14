В Чечне осудили главу Первомайского поселения

14 Сент. 20:13 2018-09-14T20:13:07+03:00

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В Чечне суд приговорил главу Первомайского сельского поселения Грозненского района к двум годам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Руководителя органа местного самоуправления 61-летнего Хамита Цуцаева наказали за раздачу государственной земли.

- Он незаконно выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности Магомадову права бессрочного пользования на земельный участок, входивший в состав земель сельскохозяйственного назначения, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор уже вступил в законную силу.