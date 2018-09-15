В двух районах Дагестана введен режим КТО

15 Сент. 08:25 2018-09-15T10:45:33+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов ищут членов бандформирования в двух районах Дагестана. Об этом сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

Он отметил, что в связи с этим "режим контртеррористической операции (КТО) введен на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов республики".

По данным представителя НАК, режим КТО был введен начиная с 5:00 15 сентября. Ведется поиск вооруженных боевиков и их пособников действует ряд ограничений для передвижения местных жителей, ведется досмотр транспорта.