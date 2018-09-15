Ставрополец осужден за угрозы подросткам ружьем
В Ставрополе 51-летний мужчина осужден после того как попытался разогнать подростков с помощью ружья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.
Инцидент произошёл в прошлом году в одном из дворов краевого центра. Четверо подростков сидели на улице рядом с домом, это не понравилось местному жителю.
Сначала он пытался прогнать парней угрозами, обещая их застрелить. А позже пригрозил им помповым ружьём, направив на одного из несовершеннолетних.
Подростки и их родители подали на мужчину заявление в полицию. В результате на ставропольца завели уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»