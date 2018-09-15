В Дагестан завезены около 320 тысяч вакцин против гриппа

15 Сент. 13:30 2018-09-15T13:30:02+03:00

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Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестан в количестве 319 430 доз завезена первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс».

Как сообщается, на сегодняшний день против гриппа уже привито более 308 тыс. человек, в том числе 167 тыс. 359 детей от планируемого числа прививаемых, а это более 1 млн 260 тыс. человек.

Отметим, что 14 сентября вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли сотрудники Управления и подведомственного ему Центра гигиены и эпидемиологии в Дагестане.