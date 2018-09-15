В КБР женщина впервые стала главой района
Накануне в КБР замглавы Майского района замглавы районной администрации была назначена Татьяна Саенко. До этого она находилась на должности руководителя аппарата Общественной палаты КБР.
В тот же день на Саенко было возложено исполнение обязанностей главы администрации муниципалитета. Впервые в истории Кабардино-Бакларии женщина возглавила целый район.
Татьяна Викторовна Саенко родилась в 1970 году в Майском КБАССР. С 2009 по 2014 годы занимала должность зампредседателя парламента КБР IV созыва.
А с 2015 года являлась депутатом парламента КБР V созыва, руководителем аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарии.
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