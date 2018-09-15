В Зеленокумске водитель погиб при столкновении с автозаком

15 Сент. 19:17 2018-09-15T19:57:12+03:00

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Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автозаком на Ставрополье. Об этом сообщает управление МВД по региону.

- На одном из перекрестков города Зеленокумска водитель автомашины "ВАЗ" не пропустил служебный автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и допустил столкновение. В результате произошедшего водитель легкового автомобиля погиб, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, в служебном автомобиле никто не пострадал. Подозреваемые, находившиеся в автозаке, в настоящее время доставлены в изолятор. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.