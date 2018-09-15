В Пятигорске и Кисловодске сильные дожди затопили улицы

15 Сент. 20:22 2018-09-15T20:22:57+03:00

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Мощный ливень прошёл 15 cентября на КМВ, затопив Пятигорск и Кисловодск

. В некоторых местах уровень воды доходит почти до колена, создавая серьёзные проблемы как для пешеходов, так и автомобилистов, сообщают обеспокоенные местные жители курортных городов.

15 сентября сильные осадки сновали залили ливнёвки двух ставропольских здравниц. В сосцсетях пользователи публикуют фотографии, на которых запечатлено, как автомобилям приходится в буквальном смысле плыть из-за воды на дорогах.

Так, в Кисловодске под водой оказалось несколько улиц. В Пятигорске дождь затопил ряд мест, в числе которых оказались автовокзал и улица Юлиаса Фучика.

Ранее, подобные проблемы с сильным подтоплениеями после дождей неоднократно возникали на КМВ.