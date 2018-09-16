В Ессентуках устроят Международный фестиваль воздушных шаров

16 Сент. 10:17 2018-09-16T13:47:25+03:00

В небе проведут и соревнования по биатлону

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В воскресение в Ессентуках состоится ХХ Международный фестиваль воздухоплавания. В нем поучаствуют больше 20 российских команд и одна команда из Польши.

По задумке организаторов в воздухе пройдут соревнования по биатлону - новому в России виду спорта. Он предполагает выполнение воздухоплавательных упражнений - "Погоня за зайцем", "Абордаж", "Петля Конюхова" - и стрельбу из лазерного ружья.

Открытие мероприятия проведут на городском озере Ессентуков. Отмечается, что наблюдать разноцветных гигантов в небе над Кавминводами можно будет целую неделю.