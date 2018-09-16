2018-09-16T11:00:26+03:00
Происшествия

Крупную партию героина нашли у женщин в Карачаево-Черкесии

Преступниц взяли под стражу
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Карачаево-Черкесии у двух женщин нашли полкило героина. Они жили в арендованной квартире в Черкесске - наркотики хранили прям там.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД России по республике, одна из них является жительницей Новочебоксарска, другая - гражданкой Таджикистана.

- Было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно справке эксперта, является героином массой 596,126 грамма. По оперативной информации женщины хранили наркотик для распространения на территории Карачаево-Черкесии, - добавили сотрудники ведомства. - По данному факту возбуждено уголовное по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

Оперативники также выяснили, что ранее женщины все-таки успели провести 4 сделки по продаже наркотика - заведено еще одно дело. Обеих суд уже заключил под стражу.

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