За драку с блогером "недружелюбным" полицейским Пятигорска дали 7 лет

16 Сент. 12:02 2018-09-16T13:38:49+03:00

Парень указал на их бездействие и сам в итоге получил по голове [видео]

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В Пятигорске наказали двух сотрудников патрульно постовой службы Отдела МВД России по Пятигорску за потасовку с блогером.

Как рассказали "КП" в пресс-службе городского суда, по статье "превышение должностных полномочий" им на двоих дали 7 лет - одному 4 года с испытательным сроком 3 года, другому - 3 года с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Полицейских также лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года и 1 год и 6 месяцев.

Сам инцидент произошел в марте 2016 года, когда полицейские Петросян и Нешко набросились на снимающего их на камеру парня. Молодой человек тогда подошел к правоохранителям с просьбой среагировать на незаконную парковку в центре города.

На кадрах видно, что прохожий попросил сотрудников выполнить свою работу и наказать правонарушителей, на что те сперва отмахнулись, а потом вообще скрутили ни в чем не виновного автора съемки. Кстати, позже один из полицейских из мести еще и штраф парнишке выписал якобы за нарушение общественного порядка.