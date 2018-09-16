В Дагестане открыли огромный цех по переработке птицы

16 Сент. 13:15 2018-09-16T13:38:39+03:00

За час через него будут проходить до 3 тыс голов

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Вчера, в День единства народов Дагестана, в селе Ботаюрт Хасавюртовского района республики открыли новый цех по убою и переработке птицы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в минсельхозе РД, через него за час может проходить до 3 тыс голов. Цех создали по инвестиционной программе местного птицекомплекса, на которую в общей сложности уже потратили больше 734 млн рублей.

- В настоящий момент птицекомплекс ежегодно производит 5 тыс. тонн мяса бройлера и 20 тыс. тонн комбикормов, а также перерабатывает 2 тыс. тонн мяса птицы, - добавили в ведомстве.