В Дагестане открыли огромный цех по переработке птицы
За час через него будут проходить до 3 тыс голов
Фото: Архив-"КП"
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Вчера, в День единства народов Дагестана, в селе Ботаюрт Хасавюртовского района республики открыли новый цех по убою и переработке птицы.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в минсельхозе РД, через него за час может проходить до 3 тыс голов. Цех создали по инвестиционной программе местного птицекомплекса, на которую в общей сложности уже потратили больше 734 млн рублей.
- В настоящий момент птицекомплекс ежегодно производит 5 тыс. тонн мяса бройлера и 20 тыс. тонн комбикормов, а также перерабатывает 2 тыс. тонн мяса птицы, - добавили в ведомстве.