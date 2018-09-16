В горах Северной Осетии идут масштабные поиски пропавшей туристки

16 Сент. 14:14 2018-09-16T14:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В горах Северной Осетии для поисков пропавшей туристки из Москвы организовали целую команду из спасателей, дружинников, полицейских, егерей, волонтеров. В поисково-спасательных работах даже задействовали конный взвод МВД республики.

Со слов полицейских, всего участвуют 60 человек.

Разыскивают они 40-летнюю Марию Устюжанинову, приехавшую в регион для туристической прогулки. Она вышла в сторону селения Кобань еще 10 сентября. Женщина хотела преодолеть перевал по направлению к Мертвому городку. С того времени, как москвичка выдвинулась в путешествие, ее никто не видел.

Правоохранители обращаются ко всем, кто может знать любую информацию о местонахождении без вести пропавшей. Телефоны для обращений: 8(86739)-3-27-50; 8-919-428-03-01, 02.