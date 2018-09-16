Во Владикавказе на День города споет Леонид Агутин
Концерт состоится сегодня вечером
Фото: Архив-"КП"
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Сегодня во Владикавказе в честь Дня города и Дня республики на концерте выступит знаменитый российский музыкант Леонид Агутин.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации столицы Северной Осетии, главное праздничное мероприятие начнется в 19.00 на площади Свободы.
Кроме автора и исполнителя знаменитых "Оле, оле" и "Две дороги, два пути" для гостей мероприятия выступят Олег Тайсаев, сестры Царикаевы и другие артисты.
После концерта в 21.00 запустят праздничный салют.