Во Владикавказе на День города споет Леонид Агутин

16 Сент. 15:04 2018-09-19T16:58:16+03:00

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Сегодня во Владикавказе в честь Дня города и Дня республики на концерте выступит знаменитый российский музыкант Леонид Агутин.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации столицы Северной Осетии, главное праздничное мероприятие начнется в 19.00 на площади Свободы.

Кроме автора и исполнителя знаменитых "Оле, оле" и "Две дороги, два пути" для гостей мероприятия выступят Олег Тайсаев, сестры Царикаевы и другие артисты.

После концерта в 21.00 запустят праздничный салют.