2018-09-16T16:45:39+03:00
Экономика

Четверть миллиарда потратит Ставрополье на мелиорацию

Деньги уже выделили
Евгения СОКОРЕВА
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На развитие водной мелиорации в Ставропольском крае потратят четверть миллиарда. Помощь окажут по программе "Развитие мелиорации земель". За последние 4 года по ней сельхоз организациям выплатили 880 млн рублей - половину затрат на постройку и реконструкцию больше 24 тыс га орошаемых земель.

- В 2018 году на эти цели предусмотрено 246 млн. рублей, - сообщили "КП" в минсельхозе Ставрополья. - В программе субсидирования примут участие 8 сельхоз организаций.

Отмечается, что на 2019-й правительство Ставропольского края планирует получить из федерального бюджета 304,8 млн рублей. В заявку на следующий год уже включили 13 сельхоз предприятий.

- Для получения субсидий на строительство и реконструкцию мелиоративных систем необходимо тщательно планировать реализацию инвестиционных проектов по строительству орошения и заблаговременно уведомлять министерство сельского хозяйства края о своих намерениях, так как заявки в Минсельхоз России формируются и направляются в первой половине года, предшествующему году предоставления субсидий, а на создание проектной документации и прохождение государственной экспертизы требуется от 8 до 12 месяцев, - отметили в ведомстве.

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