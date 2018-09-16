2018-09-16T17:23:42+03:00
Происшествия

В ДТП в Карачаево-Черкесии один человек погиб и шестеро пострадали

Авария произошла накануне вечером
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по КЧРФото: ГУ МЧС России по КЧР
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В Карачаево-Черкесии на 19 километре автодороги "Усть-Джегута – Терезе" в аварии с двумя легковушками погиб человек и шесть - получили травмы разной степени тяжести.

"Лада-Приора" выехала на встречку и врезалась в "Шевроле Нива". Водитель "Приоры" погиб.

- Пострадавшие доставлены в Карачаево-Черкесскую Республиканскую клиническую больницу. Для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники первого отряда Федеральной противопожарной службы по Карачаево-Черкесской Республике в составе 4-х человек и 1-ой единицы техники, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

ДТП произошло вечером 15 сентября.

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