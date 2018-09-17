17 Сент. 08:14 2018-09-17T08:14:29+03:00

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Команда КВН из Ставрополя проиграла в финале Премьер-лиги. Сборная "Михаил Дудиков" не смогла обойти конкурентов.

За путевку в Высшую лигу клуба боролись шесть команд. Ставропольцы соревновались с "Городом снов" из Элисты, "Громокошками" из Липецка, "Шурочкой" из Семибратово и "Электрошоком" и "Актерами" из Санкт-Петербурга.

Победили в сезоне "Громокошки", но также члены жюри отметили выступление еще двух команд.

В итоге, дополнительные путевки в высший дивизион также получили "Город снов" и "Актеры".

"Михаилу Дудикову" теперь нужно будет проявить себя на фестивале в Сочи, чтобы попасть в одну из телевизионных лиг.