Команда КВН из Ставрополя проиграла в финале Премьер-лиги
Команда КВН из Ставрополя проиграла в финале Премьер-лиги. Сборная "Михаил Дудиков" не смогла обойти конкурентов.
За путевку в Высшую лигу клуба боролись шесть команд. Ставропольцы соревновались с "Городом снов" из Элисты, "Громокошками" из Липецка, "Шурочкой" из Семибратово и "Электрошоком" и "Актерами" из Санкт-Петербурга.
Победили в сезоне "Громокошки", но также члены жюри отметили выступление еще двух команд.
В итоге, дополнительные путевки в высший дивизион также получили "Город снов" и "Актеры".
"Михаилу Дудикову" теперь нужно будет проявить себя на фестивале в Сочи, чтобы попасть в одну из телевизионных лиг.
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