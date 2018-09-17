2018-09-17T08:26:35+03:00
Происшествия

Нарушитель переехал ногу школьнице в Ставрополе

Водитель совершал опасные маневры в пешеходной зоне
Алена БЕЛЯЕВА
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Водитель совершал опасные маневры в пешеходной зоне. Фото: vk.com/26stavВодитель совершал опасные маневры в пешеходной зоне. Фото: vk.com/26stav
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16 сентября в начале второго дня водитель за рулем легковушки переехал ногу школьнице. Как сообщают в социальных сетях очевидцы инцидента, авария произошла на улице 45 параллель недалеко от торгового центра "Космос".

По словам свидетелей произошедшего, нарушитель сначала припарковал свой автомобиль на тротуаре, а потом решил выехать и начал сдавать задним ходом. Мужчина не заметил, что по пешеходной зоне идет девочка-подросток и совершил наезд.

Очевидцы аварии вызвали на место сотрудников полиции.

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