Нарушитель переехал ногу школьнице в Ставрополе

17 Сент. 08:26 2018-09-17T08:26:35+03:00

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16 сентября в начале второго дня водитель за рулем легковушки переехал ногу школьнице. Как сообщают в социальных сетях очевидцы инцидента, авария произошла на улице 45 параллель недалеко от торгового центра "Космос".

По словам свидетелей произошедшего, нарушитель сначала припарковал свой автомобиль на тротуаре, а потом решил выехать и начал сдавать задним ходом. Мужчина не заметил, что по пешеходной зоне идет девочка-подросток и совершил наезд.

Очевидцы аварии вызвали на место сотрудников полиции.