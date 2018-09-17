На Ставрополье в столкновении двух легковушек один человек погиб и трое получили ранения

17 Сент. 09:09 2018-09-17T09:09:38+03:00

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16 сентября на Ставрополье произошло страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, машины столкнулись на 22 километре трассы "Георгиевск - Новопавловск" в Кировском районе.

По данным ведомства, владелец "Богдана" пошел на обгон выехал на встречную полосу. Мужчина не удостоверился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение с "ВАЗом".

В результате аварии пассажирка "Богдана" получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. На машине "Скорой помощи" в больницу доставили виновника аварии, его несовершеннолетнего пассажира и водителя "ВАЗа".