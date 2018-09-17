2018-09-17T10:57:05+03:00
Происшествия

Ставропольские полицейские изъяли поддельного алкоголя на 14 миллионов рублей

Подозреваемым грозит до шести лет колонии
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье полицейские вместе с сотрудниками краевого УФСБ задержали продавцов крупной партии нелегального алкоголя. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГУ МВД, двое жителей Благодарненского района были задержаны, когда перевозили поддельную продукцию на грузовике с прицепом.

Во время досмотра автомобиля удалось обнаружить огромное количество бутылок без акцизных марок, которые были спрятаны под мешками с отрубями.

После этого на территории крестьянско-фермерского хозяйства были найдены еще два грузовика с алкоголем. Только в одной из партий нашлось более 24 тысяч бутылок со спиртосодержащими напитками.

Всего силовики изъяли алкоголя на общую сумму более 14 миллионов рублей. Теперь 57-летнему и 42-летнему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

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