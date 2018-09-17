2018-09-17T10:04:59+03:00
Звезды

Житель Кисловодска поразил всю страну на шоу «Удивительные люди»

Он вышел в финал программы и будет бороться за победу
Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
44-летний житель Кисловодска Руслан Гаврюшенко.44-летний житель Кисловодска Руслан Гаврюшенко.
Изменить размер текста:

44-летний житель Кисловодска Руслан Гаврюшенко поразил всю страну мастерством балансировки на шоу «Удивительные люди». Ведущий представил его как заядлого спортсмена: наш земляк увлекается моржеванием и горным туризмом, а во время привалов в порядке эксперимента устанавливает различные предметы друг на друга так, что они будто висят в воздухе.

За несколько минут Руслан сумел три раза удивить и заставить ахнуть членов жюри. В первом случае он установил на неровный камень аквариум с тремя рыбками, во втором — водрузил на качающуюся висящую рамку стеклянные бутылки, и в третьем - поставил стул с сидевшей на нем девушкой на одну ножку, боком, на весу.

Члены жюри даже повскакивали с мест после одного из испытаний, чтобы подойти поближе и рассмотреть детали невероятной конструкции.

По итогам зрительского голосования наш земляк Руслан Гаврюшенко стал финалистом программы и теперь будет представлять наш край в финале.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм