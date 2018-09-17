Житель Кисловодска поразил всю страну на шоу «Удивительные люди»

17 Сент. 10:04 2018-09-17T10:04:59+03:00

Он вышел в финал программы и будет бороться за победу

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44-летний житель Кисловодска Руслан Гаврюшенко поразил всю страну мастерством балансировки на шоу «Удивительные люди». Ведущий представил его как заядлого спортсмена: наш земляк увлекается моржеванием и горным туризмом, а во время привалов в порядке эксперимента устанавливает различные предметы друг на друга так, что они будто висят в воздухе.

За несколько минут Руслан сумел три раза удивить и заставить ахнуть членов жюри. В первом случае он установил на неровный камень аквариум с тремя рыбками, во втором — водрузил на качающуюся висящую рамку стеклянные бутылки, и в третьем - поставил стул с сидевшей на нем девушкой на одну ножку, боком, на весу.

Члены жюри даже повскакивали с мест после одного из испытаний, чтобы подойти поближе и рассмотреть детали невероятной конструкции.

По итогам зрительского голосования наш земляк Руслан Гаврюшенко стал финалистом программы и теперь будет представлять наш край в финале.