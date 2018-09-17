2018-09-17T12:01:05+03:00
Происшествия

В Дагестане бизнесмену придется снести новенькую 2-этажную автомойку

Оказалось, он построил ее в неположенном месте
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Махачкале после проверки прокуратуры бизнесмена обязали снести недавно отстроенный 2-этажный пункт обслуживания автомобилей с автомойкой. По градостроительному законодательству застройщик выбрал неподходящий участок земли для возведения здания и нарушил правила пожарной безопасности.

- Местный житель, в отсутствии разрешения на строительство, самовольно возвел капитальный объект на земельном участке по проспекту Шамиля, - уточнили в прокуратуре Дагестана. - Прокуратура направила в суд иск об обязании застройщика снести самовольную постройку.

Отмечается, что сначала Советский районный суд Махачкалы не согласился с требованием надзорного органа и в удовлетворении иска отказал.

- По апелляционном представлению прокуратуры Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан решение суда первой инстанции отменила, удовлетворив исковые требования прокуратуры, - отметили в ведомстве.

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