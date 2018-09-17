В Дагестане бизнесмену придется снести новенькую 2-этажную автомойку
В Махачкале после проверки прокуратуры бизнесмена обязали снести недавно отстроенный 2-этажный пункт обслуживания автомобилей с автомойкой. По градостроительному законодательству застройщик выбрал неподходящий участок земли для возведения здания и нарушил правила пожарной безопасности.
- Местный житель, в отсутствии разрешения на строительство, самовольно возвел капитальный объект на земельном участке по проспекту Шамиля, - уточнили в прокуратуре Дагестана. - Прокуратура направила в суд иск об обязании застройщика снести самовольную постройку.
Отмечается, что сначала Советский районный суд Махачкалы не согласился с требованием надзорного органа и в удовлетворении иска отказал.
- По апелляционном представлению прокуратуры Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан решение суда первой инстанции отменила, удовлетворив исковые требования прокуратуры, - отметили в ведомстве.