С южного склона Эльбруса сорвался турист

17 Сент. 12:01 2018-09-17T12:02:56+03:00

Спасатели выдвинулись на его поиски

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В горах Кабардино-Балкарии спасатели ведут поиски сорвавшегося туриста. Звонок с новостью о ЧП в аварийную службу республики поступил сегодня утром:

- Поступила предварительная информация о том, что на высоте 5100 метров, на южном склоне горы Эльбрус, сорвался участник восхождения, входящий в зарегистрированную группу из 17 человек, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ГУ МЧС России по КБР.

Отмечается, что всего в операции участвуют 5 человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 2 единицы техники.

Напомним, в Северной Осетии пропала туристка из Москвы. Ее ищут спасатели, дружинники, полицейские, егеря, волонтеры и конный взвод МВД республики.