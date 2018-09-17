Пожилой житель Ингушетии погиб в ДТП

17 Сент. 13:01 2018-09-17T13:01:25+03:00

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Вчера вечером в селе Кантышево на перекрестке улиц Джабагиева - Картоева произошло смертельное ДТП. Водитель отечественной легковушки сбил пожилого пешехода.

- 55-летний местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-2115, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 60-летнего жителя села Кантышево, - рассказали "Комсомольской правде на Севером Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД России по РИ. - В результате наезда мужчина скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань.

Как уточнили в ведомстве, причины аварии еще только предстоит выяснить. Но уже известно, что водитель на момент происшествия был трезв.