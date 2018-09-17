На Ставрополье нашли мертвого мальчика с черепно-мозговой травмой
В одном из домов станицы Каменнобродской Изобильненского горокруга правоохранители нашли тело 2-месячного мальчика.
Приехавшие на место медики установили, что умер ребенок от закрытой черепно-мозговой травмы.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, сейчас следователи работают с его родителями и выясняют все причины произошедшего.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения младенцем травмы головы и его смерти. По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.