На Ставрополье нашли мертвого мальчика с черепно-мозговой травмой

17 Сент. 13:26 2018-09-17T13:26:38+03:00

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В одном из домов станицы Каменнобродской Изобильненского горокруга правоохранители нашли тело 2-месячного мальчика.

Приехавшие на место медики установили, что умер ребенок от закрытой черепно-мозговой травмы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, сейчас следователи работают с его родителями и выясняют все причины произошедшего.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения младенцем травмы головы и его смерти. По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.