В аэропорту Минвод полицейские задержали жителя Карачаево-Черкесии
В аэропорту Минвод полицейские по обращению командира самолета задержали пассажира-курильщика. Мужчина летел рейсом "Анталия - Минеральные Воды".
- Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате, - рассказали "КП" в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Полицейские доставили жителя Карачаево-Черкесской Республики в дежурную часть в аэропорту Минеральные Воды.
По статье "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" на него составили административный протокол.