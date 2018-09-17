В аэропорту Минвод полицейские задержали жителя Карачаево-Черкесии

17 Сент. 14:00 2018-09-17T14:00:41+03:00

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В аэропорту Минвод полицейские по обращению командира самолета задержали пассажира-курильщика. Мужчина летел рейсом "Анталия - Минеральные Воды".

- Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате, - рассказали "КП" в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Полицейские доставили жителя Карачаево-Черкесской Республики в дежурную часть в аэропорту Минеральные Воды.

По статье "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" на него составили административный протокол.