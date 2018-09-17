2018-09-17T15:31:25+03:00
Общество

«Гармонию» близ Ставрополя сравнили с Беверли-Хиллз

Жилой район привлекает не только жителей края, но и иностранцев
Поделиться:
Иностранец сравнил "Гармонию" с богатым районом Лос-АнджелесаИностранец сравнил "Гармонию" с богатым районом Лос-Анджелеса
Изменить размер текста:

С недавних пор иностранцы стали проявлять интерес к недвижимости в жилом районе «Гармония», располагающемся в 9 километрах от Ставрополя. Выгодное расположение, доступные цены, широкий выбор жилья привлекают не только россиян, но и граждан западных стран.

Недавно один из предпринимателей оставил на своей странице в популярной социальной сети примечательный отзыв. Мужчина побывал в районе и увидел своими глазами построенные компанией «Третий Рим» многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и флэтхаусы. Особенно ему понравились особняки. По его мнению, они ничуть не хуже, чем его дом в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Иностранцев привлекает и инвестиционный потенциал района, который растет с появлением новых социальных объектов. Только в этом году в «Гармонии» будут достроены два детских сада, а в следующем - общеобразовательная школа, что естественным образом привлечет молодые семьи из Ставрополя.

На правах рекламы

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм