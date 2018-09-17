«Гармонию» близ Ставрополя сравнили с Беверли-Хиллз

17 Сент. 15:31 2018-09-17T15:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С недавних пор иностранцы стали проявлять интерес к недвижимости в жилом районе «Гармония», располагающемся в 9 километрах от Ставрополя. Выгодное расположение, доступные цены, широкий выбор жилья привлекают не только россиян, но и граждан западных стран.

Недавно один из предпринимателей оставил на своей странице в популярной социальной сети примечательный отзыв. Мужчина побывал в районе и увидел своими глазами построенные компанией «Третий Рим» многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и флэтхаусы. Особенно ему понравились особняки. По его мнению, они ничуть не хуже, чем его дом в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Иностранцев привлекает и инвестиционный потенциал района, который растет с появлением новых социальных объектов. Только в этом году в «Гармонии» будут достроены два детских сада, а в следующем - общеобразовательная школа, что естественным образом привлечет молодые семьи из Ставрополя.

На правах рекламы