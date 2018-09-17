2018-09-17T17:50:50+03:00
Политика

Совет депутатов избрал и.о. главы Лермонтова

Им стал Станислав Полулях
Евгения СОКОРЕВА
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Станислав ПолуляхСтанислав Полулях
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Сегодня, 17 сентября, решением Совет депутатов города Лермонтова исполняющим обязанности мэра города стал Станислав Популях.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Лермонтова Евгений Нуйкин оставил должность из-за коммунального кризиса.

СПРАВКА - "КП"

Полулях Станислав Анатольевич родился 23 апреля 1968 года в поселке Лесной Верхне-Камского района Кировской области. У него два высших образования: инженер-механик и государственное и муниципальное управление.

Полулях занимал руководящие должности в филиале "Ставрополькрайводоканал" Минераловодский "Водоканал", в администрации Лермонтова и был главой администрации города Лермонтова.

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