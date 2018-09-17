Совет депутатов избрал и.о. главы Лермонтова
Сегодня, 17 сентября, решением Совет депутатов города Лермонтова исполняющим обязанности мэра города стал Станислав Популях.
Напомним, сегодня стало известно, что глава Лермонтова Евгений Нуйкин оставил должность из-за коммунального кризиса.
СПРАВКА - "КП"
Полулях Станислав Анатольевич родился 23 апреля 1968 года в поселке Лесной Верхне-Камского района Кировской области. У него два высших образования: инженер-механик и государственное и муниципальное управление.
Полулях занимал руководящие должности в филиале "Ставрополькрайводоканал" Минераловодский "Водоканал", в администрации Лермонтова и был главой администрации города Лермонтова.