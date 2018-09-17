2018-09-17T20:43:42+03:00
Общество

На Ставрополе против гриппа привьют более миллиона человек

Михаил ЮЖНЫЙ
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Под председательством губернатора Владимира Владимирова было проведено совещание, на котором обсуждали вопрос предстоящей иммунизации населения Ставропольского края против возмножной эпидемии гриппа.

Известно, что будут подготовлены бесплатные вакцины для прививки более чем 1 млн 200 тысяч человек. Этих вакцин должно хватить для прививки примерно 45% населения. В минувшем же году от опасного гриппа были привиты 42% населения.

- Мы каждый год непременно наращиваем объём бесплатной вакцинации для жителей нашего с вами края. Это хороший задел, дабы не допустить резкого скачка заболеваемости гриппом зимой, – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Контролировать процесс иммунизации по поручению Губернатора регионы должны будут главы муниципальных образований и специально назначенные ответственные госслужащие.

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