В Дагестане на пожаре пострадали два человека

18 Сент. 08:47 2018-09-18T09:49:27+03:00

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Крупный пожар произошел в селении Кутиша Левашинского района Дагестана, примерно в 17:45 17 сентября.

- Уже в 18:04 он был локализован срочно прибывшими на место по вызову очевидцев пожарными. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. - уточнили в экстренных службах Дагестана "Комсомольской правде на Северном Кавказе".

Есть информация о пострадавших, по предварительным данным, получили ожоги два человека. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

Сейчас идет выяснение причин пожара. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.