18 Сент. 10:03 2018-09-18T10:22:27+03:00

Спящие в отделении Сбербанка три бомжа в белоснежных носках возмутили пятигорчан

Судя по одежде, молодые люди отнюдь не бедствуют

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В социальных сетях Пятигорска сейчас обсуждают фото, оставленное одним из жителей города, который с утра по делам зашел в отделение Сбербанка.

- Утро, 17 сентября в одном из отделений Сбербанка на проспекте Кирова, - написал очевидец. - По модным японским кроссовкам Onitsuka Tiger и чистым белым носочкам осмелюсь предположить, что кто-то завел карточку не только для денежных операций, но и для экономии на отелях — лайфхак. Ведь "хостел" Сбербанк, как гласит слоган компании, всегда рядом.

- Не ну а чо, тепло, сухо, не дует (Орфография - автора. Ред.), - поддержали некоторые подписчики спящих молодых людей.

- А думала, трупы лежат... Прости Господи, - написала другая жительница города.