В Дагестане бизнесмен погорел на контрактах на 14 млн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой фирмы, обвиняемого в незаконной торговле лекарственными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Установлено, что медицинское учреждение заключило с коммерческой организацией госконтракты на поставку лекарственных средств на 14 млн рублей. При этом у фирмы не было лицензии на оптовую торговлю лекарствами.
- Таким образом, генеральный директор коммерческой организации получил незаконный доход в особо крупном размере, - уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что в отношении гендиректора фирмы было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное осуществление предпринимательской деятельности сопряженное с извлечением особо крупного дохода).
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