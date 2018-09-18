Австрийский посол впервые посетил Ставропольский край

18 Сент. 11:00 2018-09-18T11:00:35+03:00

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В Ставропольский край впервые прилетел Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии Йоханнес Айгнер. На встрече с главой региона ему рассказали об инвестиционном потенциале Ставрополья, а тот поделился своими впечатлениями от увиденного.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова, гость отметил возможность совместного развития туризма и гуманитарных наук.

Отмечается, что во время визита Йоханнес Айгнер совместно с основателем Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана профессором Стефаном Карнером поучаствовал в международной школе молодых ученых. И после мероприятия посол сказал:

- Практику совместной работы представителей российской и австрийской науки необходимо продолжать.